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أخبار اليمن : نائب رئيس المؤتمر يواسي آل جار الله

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أخبار اليمن : نائب رئيس المؤتمر يواسي آل جار الله

أخبار اليمن : نائب رئيس المؤتمر يواسي آل جار الله

دوت الخليج -
نائب رئيس المؤتمر يواسي آل جار الله
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج أحمد حسين جارالله، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

واشار لبوزة الى عدد من مناقب الفقيد وأنشطته الاصلاحية والخيرية والاجتماعية، ومواقفه الوطنية المشهودة في خدمة الوطن وحماية المكتسبات الوطنية والدفاع عن الثورة والجمهورية.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى شقيق الفقيد عبدالرزاق حسين جار الله، وإلى نجل الفقيد محمد أحمد حسين جار الله، وإخوانه، وكافة آل جار الله، بمديرية شعوب بامانة العاصمة صنعاء، عبر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب الجلل.

مبتهلا إلى الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أسرته وكل ذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون ".

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أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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