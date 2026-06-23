الأرجنتين إلى دور الـ32 بثنائية ميسي

الأرجنتين إلى دور الـ32 بثنائية ميسيتأهل المنتخب الأرجنتيني لدور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم 2026، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 - صفر على النمسا، يوم الاثنين، في الجولة الثانية من المجموعة العاشرة.

وسجل ليونيل ميسي هدفاً في الشوط الأول ليكسر رقم ميروسلاف كلوزه ويصبح الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 17 هدفاً، وفي آخر لحظات المباراة أحرز الأسطورة هدفاً ثانياً أكد فيه فوز فريقه بالمباراة ورفع رصيده إلى 18 هدفاً في كأس العالم خلال 6 نسخ.

وتتصدر الأرجنتين المجموعة برصيد 6 نقاط متقدمة على النمسا التي تملك 3 نقاط، بينما يتذيل الأردن والجزائر الترتيب قبل مباراتهما في وقت لاحق.