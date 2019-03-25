حظك اليوم الاثنين 25/3/2019 برج الأسد على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. تتحمل المسئولية جيدا

يقدم اليوم السابع توقعات علماء الفلك وحظك اليوم الاثنين لمواليد برج الأسد على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، وهو من الأبراج النارية ويتصف مواليدها بالطيبة وحب التغير، ومن مشاهير برج الأسد ميلا كونيس.



ميلا كونيس

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنى

تتحمل المسئولية جيدًا، ولديك قدرة تحمل جيدة وتستطيع أن تتعامل مع جميع الشخصيات من حولك خصوصًا فى محيط العمل.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفى

تحب أن تأخذ كل خطواتك ببطء، ولا تتسرع فى اتخاذ القرارات، فبرغم طبيعتك المتسرعة وعدم صبرك تجاه الأمور التى تتحمس لها، إلا أنك من الناحية العاطفية لا تحب أن تتسرع.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد الصحى

تحاول أن تلجأ لممارسة الرياضة للابتعاد عن الضغوط، ودائمًا ما تحاول اتباع نظام صحى لكنك أحيانًا لا تستطيع أن تلتزم بهذا القرار.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الأسد الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لك حياة مهنية هادئة بعيدة عن التوتر أو للقلق، قد تجد الفترة المقبلة الشخص المناسب للارتباط به، لكن لا تتعجل الأمور وقم بدراسة كل شىء قبل اتخاذ القرارات.

