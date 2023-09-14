نشكركم على متابعتكم خبر إحباط تهريب أكثر من 13 طناً من أقراص الكبتاجون المخدرة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 سبتمبر 2023 01:59 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

كشف الفريق سمو الشيخ “سيف بن زايد آل نهيان” نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. عن إحباط تهريب أكثر من 13 طناً من أقراص الكبتاجون المخدرة موزعة في 5 حاويات، قيمتها السوقية تفوق 3 مليارات درهم.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إن “العصابة الإجرامية حاولت تهريب المواد المخدرة عبر دسها في 651 باب و 432 لوح ديكور. وألقي القبض على أفراد العصابة الإجرامية الستة متلبسين”.

وتقدم سموه بالشكر للفريق “عبدالله خليفة المري” وفريق العمل في مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة دبي. على جهودهم المخلصة في الحفاظ على سلامة مجتمع الإمارات من مخاطر آفة المخدرات.

وشدد، وفق “البيان”، على أن “الإمارات ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع واستقراره”. مختتماً: “عملية ستورم النوعية، أكدت فيها شرطة دبي الاحترافية والكفاءة”.



