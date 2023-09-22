نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس أرمينيا والحاكمة العامة لدولة بليز على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 سبتمبر 2023 09:54 صباحاً - بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة حفظه الله. برقية تهنئة إلى فخامة “فاهاجن خاتشاتوريان” رئيس جمهورية أرمينيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. وسمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان” نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة. برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس “فاهاجن خاتشاتوريان”.

كما أرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، و سمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان”. برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي “نيكول باشينيان” رئيس وزراء جمهورية أرمينيا.

من جهة أخرى، أرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، برقية تهنئة إلى فخامة “فرويلا تزالام” الحاكمة العامة لدولة بليز، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وبعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، وسمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان”، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة “فرويلا تزالام”. وإلى معالي “جون أنطونيو بريسينيو” رئيس وزراء دولة بليز.



