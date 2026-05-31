اطّلع على هل الهدف صحيح.. جدل تحكيمي يشعل الجدل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 مايو 2026 04:23 صباحاً - أثار الهدف الذي سجله كاي هافيرتز لصالح آرسنال في شباك باريس سان جيرمان خلال نهائي دوري أبطال أوروبا حالة واسعة من الجدل التحكيمي بين الجماهير والمتابعين.

وجاء هدف التقدم للجانرز في الدقائق الأولى من اللقاء المقام على ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست، بعدما أنهى هافيرتز هجمة سريعة بتسديدة قوية سكنت الشباك.

جدل تحكيمي في نهائي الأبطال.. تحليل يكشف موقف هدف آرسنال أمام باريس سان جيرمان

بعد مراجعة اللقطة، أشار موقع "أرشيفو فار" المتخصص في تحليل الحالات التحكيمية إلى وجود مخالفة محتملة في بداية الهجمة، موضحًا أن الكرة اصطدمت بيد لياندرو تروسارد أثناء محاولته قطع تمريرة من مدافع باريس سان جيرمان ماركينيوس.

ورأى الموقع أن حركة ذراع اللاعب تجاه الكرة كانت تستوجب احتساب مخالفة وإيقاف اللعب قبل استكمال الهجمة التي انتهت بالهدف، معتبرًا أن الهدف كان محل شك من الناحية التحكيمية.

في المقابل، أوضح التحليل ذاته أن اللقطة الأخرى التي طالب خلالها لاعبو باريس سان جيرمان باحتساب ركلة جزاء بسبب لمسة يد على بوكايو ساكا لا تستوجب أي قرار، لعدم وجود تعمد من جانب لاعب آرسنال.