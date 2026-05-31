قمة الجنون والاثاره.. اطّلع على ركلات الترجيح مباراة باريس...

قمة الجنون والاثاره.. اطّلع على ركلات الترجيح مباراة باريس...

يلا شوت..بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية والإكوادور الأسطورة...

يلا شوت..بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية والإكوادور الأسطورة...

رابط الأسطورة..بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية والإكوادور يلا...

رابط الأسطورة..بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية والإكوادور يلا...

اطّلع على ملخص و نتيجة مباراة باريس سان جيرمان...

اطّلع على ملخص و نتيجة مباراة باريس سان جيرمان...

اطّلع على هل الهدف صحيح.. جدل تحكيمي يشعل الجدل...

اطّلع على هل الهدف صحيح.. جدل تحكيمي يشعل الجدل...

بلومبرج: ربع الناقلات العالقة في الخليج نجحت بالخروج من مضيق هرمز

بلومبرج: ربع الناقلات العالقة في الخليج نجحت بالخروج من مضيق هرمز

وزير المالية: 30% زيادة في موازنة الصحة و20% للتعليم خلال العام المالي المقبل

وزير المالية: 30% زيادة في موازنة الصحة و20% للتعليم خلال العام المالي المقبل

صور توضيحية.. منتخب الفراعنة يستأنف تدريباته قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية

صور توضيحية.. منتخب الفراعنة يستأنف تدريباته قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية

1/1 رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة آرسنال...

1/1 رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة آرسنال...

حماس:الشعب الفلسطيني يواجه حرب إبادة غير مسبوقة

حماس:الشعب الفلسطيني يواجه حرب إبادة غير مسبوقة

الرئيسية أخبار عالمية

اطّلع على هل الهدف صحيح.. جدل تحكيمي يشعل الجدل...

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اطّلع على هل الهدف صحيح.. جدل تحكيمي يشعل الجدل...

اطّلع على هل الهدف صحيح.. جدل تحكيمي يشعل الجدل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 مايو 2026 04:23 صباحاً - أثار الهدف الذي سجله كاي هافيرتز لصالح آرسنال في شباك باريس سان جيرمان خلال نهائي دوري أبطال أوروبا حالة واسعة من الجدل التحكيمي بين الجماهير والمتابعين.

وجاء هدف التقدم للجانرز في الدقائق الأولى من اللقاء المقام على ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست، بعدما أنهى هافيرتز هجمة سريعة بتسديدة قوية سكنت الشباك.

جدل تحكيمي في نهائي الأبطال.. تحليل يكشف موقف هدف آرسنال أمام باريس سان جيرمان

بعد مراجعة اللقطة، أشار موقع "أرشيفو فار" المتخصص في تحليل الحالات التحكيمية إلى وجود مخالفة محتملة في بداية الهجمة، موضحًا أن الكرة اصطدمت بيد لياندرو تروسارد أثناء محاولته قطع تمريرة من مدافع باريس سان جيرمان ماركينيوس.

ورأى الموقع أن حركة ذراع اللاعب تجاه الكرة كانت تستوجب احتساب مخالفة وإيقاف اللعب قبل استكمال الهجمة التي انتهت بالهدف، معتبرًا أن الهدف كان محل شك من الناحية التحكيمية.

في المقابل، أوضح التحليل ذاته أن اللقطة الأخرى التي طالب خلالها لاعبو باريس سان جيرمان باحتساب ركلة جزاء بسبب لمسة يد على بوكايو ساكا لا تستوجب أي قرار، لعدم وجود تعمد من جانب لاعب آرسنال.

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق