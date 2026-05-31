حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 مايو 2026 04:23 صباحاً - يدخل منتخب السعودية لكرة القدم مرحلة حاسمة من استعداداته للمشاركة في كأس العالم 2026 عندما يلتقي مع منتخب الإكوادور لكرة القدم في مباراة ودية تقام على الأراضي الأمريكية ضمن المعسكر الإعدادي الأخير الذي يسبق انطلاق البطولة العالمية.

رابط الأسطورة..بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية والإكوادور يلا شوت بجودة عالية HD ضمن استعدات كأس العالم 2026 بدون تأخير أو تقطيع في البث

وتحمل المواجهة أهمية كبيرة داخل أروقة المنتخب السعودي ليس فقط لكونها آخر اختبار ودي قبل المونديال بل لأنها تمثل الفرصة الأخيرة أمام اللاعبين لإثبات جاهزيتهم الفنية والبدنية قبل إعلان القائمة النهائية التي ستخوض منافسات كأس العالم.

موعد مباراة السعودية والإكوادور

يخوض المنتخب السعودي مباراته الودية أمام الإكوادور فجر يوم الأحد الموافق 31 مايو 2026 على ملعب سبورتس إليستريتد بمدينة هاريسون في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة عند الساعة الثانية والنصف صباحًا بتوقيت السعودية وقطر والكويت والساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت مصر فيما تنطلق عند الساعة الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والإكوادور

يمكن لعشاق الأخضر متابعة المباراة عبر شبكة stc tv التي تمتلك حقوق بث اللقاء الودي ضمن التغطية الخاصة باستعدادات المنتخب السعودي قبل كأس العالم 2026.

كما تتيح الشبكة مشاهدة المباراة عبر الإنترنت من خلال تطبيق stc tv الذي يوفر خدمة البث المباشر لمختلف الأجهزة، ما يمنح الجماهير فرصة متابعة المواجهة من أي مكان.

معلق مباراة السعودية والإكوادور

يتولى المعلق فهد العتيبي الوصف والتعليق على أحداث مباراة السعودية والإكوادور في لقاء ينتظر أن يكشف الكثير من ملامح الأخضر قبل انطلاق الحدث الكروي الأكبر في العالم.