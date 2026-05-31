قمة الجنون والاثاره.. اطّلع على ركلات الترجيح مباراة باريس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 مايو 2026 04:23 صباحاً - احتفظ باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على آرسنال بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.

نتيجة مباراة آرسنال ضد باريس سان جيرمان

وبدأ آرسنال المباراة بصورة مثالية، حيث نجح كاي هافيرتز في هز الشباك مبكرًا بعد مرور ست دقائق فقط، مستغلًا هجمة سريعة منحته التقدم وأشعلت حماس جماهير الفريق الإنجليزي.

ورغم التأخر في النتيجة، فرض باريس سان جيرمان سيطرته على مجريات اللعب خلال أغلب فترات الشوط الأول، لكنه اصطدم بتماسك دفاعي كبير من جانب آرسنال، ليبقى التقدم الإنجليزي قائمًا حتى نهاية أول 45 دقيقة.

ومع انطلاق الشوط الثاني، رفع الفريق الباريسي من نسق هجومه بحثًا عن العودة، لينجح عثمان ديمبلي في إدراك التعادل من علامة الجزاء بعد حصول خفيتشا كفاراتسخيليا على ركلة جزاء إثر تدخل داخل منطقة العقاب.

واشتعلت المباراة بعد هدف التعادل، حيث تبادل الفريقان المحاولات الهجومية، وكاد باريس سان جيرمان أن يخطف هدف الانتصار في أكثر من مناسبة، لكن تألق ديفيد رايا والقائم حرما الفريق الفرنسي من إنهاء اللقاء خلال الوقت الأصلي.

وامتدت المواجهة إلى الأشواط الإضافية التي اتسمت بالحذر الشديد من الجانبين، في ظل الإرهاق البدني ورغبة كل فريق في تجنب ارتكاب الأخطاء القاتلة، لتبقى النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية.

واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حبست أنفاس الجماهير، قبل أن يحسمها باريس سان جيرمان لصالحه بفضل نجاح لاعبيه في تنفيذ الركلات الحاسمة، ليضيف لقبًا أوروبيًا جديدًا إلى خزائنه ويؤكد حضوره بين كبار القارة، بينما انتهى حلم آرسنال في التتويج الأول بدوري الأبطال عند محطة النهائي.