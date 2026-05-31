يلا شوت..بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية والإكوادور الأسطورة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 مايو 2026 04:23 صباحاً - تتجه الأنظار إلى ولاية نيوجيرسي الأمريكية حيث يخوض المنتخب السعودي مواجهة ودية مهمة أمام منتخب الإكوادور ضمن التحضيرات النهائية لخوض منافسات كأس العالم 2026، في لقاء ينتظر أن يكشف الكثير من ملامح المنتخب قبل انطلاق الحدث العالمي المرتقب.

وتعد هذه المباراة محطة مفصلية في برنامج إعداد الأخضر، كونها تأتي قبل أيام قليلة من اعتماد القائمة النهائية المشاركة في المونديال، ما يمنح اللاعبين فرصة أخيرة لإثبات جاهزيتهم وإقناع الجهاز الفني بأحقيتهم في التواجد ضمن قائمة البطولة.

كما تحظى المواجهة باهتمام كبير من الجماهير السعودية، إذ تمثل أول ظهور عملي للأفكار الفنية التي يعمل المدرب اليوناني جورجوس دونيس على تطبيقها منذ توليه قيادة المنتخب، في محاولة للوصول إلى أفضل انسجام ممكن قبل بدء المنافسات الرسمية.

موعد مباراة السعودية والإكوادور الودية

تقام مباراة السعودية والإكوادور يوم الأحد الموافق 31 مايو 2026 على ملعب سبورتس إليستريتد بمدينة هاريسون في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، ضمن استعدادات المنتخبين للمنافسات المقبلة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية عند الساعة الثانية والنصف صباحًا بتوقيت السعودية، والساعة الثانية والنصف صباحًا بتوقيت مصر، بينما تبدأ المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والإكوادور

تنقل المباراة عبر شبكة stc tv المالكة لحقوق بث اللقاء الودي، حيث توفر تغطية خاصة للمواجهة التي تمثل آخر اختبار للمنتخب السعودي قبل إعلان قائمة كأس العالم 2026.

كما يمكن متابعة المباراة مباشرة عبر الإنترنت من خلال تطبيق stc tv، الذي يتيح مشاهدة اللقاء على مختلف الأجهزة الذكية بجودة عالية.

معلق مباراة السعودية والإكوادور

أسندت شبكة stc tv مهمة التعليق على أحداث مباراة السعودية والإكوادور إلى المعلق فهد العتيبي، في مواجهة ينتظر أن تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة من عشاق الأخضر قبل انطلاق مشواره العالمي.