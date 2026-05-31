اطّلع على ملخص و نتيجة مباراة باريس سان جيرمان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 مايو 2026 04:23 صباحاً - توج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تفوق على آرسنال بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست.

ملخص مباراة باريس سان جيرمان ضد آرسنال

ودخل آرسنال اللقاء بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عند الدقيقة السادسة عن طريق الألماني كاي هافيرتز، الذي استغل خطأ في بناء الهجمة من ماركينيوس قبل أن ينفرد بالمرمى ويضع الكرة داخل الشباك.

وحاول باريس سان جيرمان العودة سريعًا إلى أجواء المباراة، حيث سدد فابيان رويز كرة خطيرة مرت بجوار القائم في الدقيقة 12، قبل أن يتعرض الحارس ماتفي سافونوف لإصابة مؤقتة أجبرت الجهاز الطبي على التدخل في الدقيقة 27.

ورغم استحواذ الفريق الفرنسي على الكرة خلال معظم فترات الشوط الأول، فإن دفاع آرسنال نجح في الحد من خطورة هجوم باريس، بينما جاءت أبرز المحاولات عبر رأسيتي فابيان رويز وتسديدة عثمان ديمبلي التي مرت بجوار المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف باريس سان جيرمان ضغطه الهجومي بحثًا عن التعادل، حتى حصل خفيتشا كفاراتسخيليا على ركلة جزاء في الدقيقة 62 بعد عرقلته داخل المنطقة، لينجح عثمان ديمبلي في تحويلها إلى هدف التعادل.

واستمرت المحاولات الفرنسية خلال الدقائق المتبقية، حيث هدد فيتينيا المرمى بتسديدة قوية، بينما أهدر كفاراتسخيليا فرصة محققة، قبل أن يتألق ديفيد رايا في التصدي لانفراد خطير من باركولا قبل نهاية الوقت الأصلي.

ولم تشهد الأشواط الإضافية أي تغيير في النتيجة رغم بعض المحاولات المتبادلة، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم هوية البطل.

ركلات الجزاء آرسنال ضد باريس سان جيرمان

وفي الركلات الحاسمة، نجح لاعبو باريس سان جيرمان في التعامل مع الضغوط بصورة أفضل، ليحسم الفريق الفرنسي اللقب القاري بعد سلسلة مثيرة من الركلات، ويحتفظ بالكأس للموسم الثاني على التوالي، بينما اكتفى آرسنال بالوصافة رغم الأداء القوي الذي قدمه طوال مشوار البطولة.