نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يبحث عن وزير للشباب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 24 سبتمبر 2023 01:54 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

نشر صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حسابه في منصة “إكس”. إعلاناً يبحث فيه عن وزيرٍ للشباب في حكومة الإمارات.

وقال صاحب السمو: “إلى أبنائنا الشباب والشابات في دولة الإمارات .. أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين .. يمثلون قضايا الشباب .. وينقلون آراءهم .. ويتابعون الملفات الحكومية التي تهمهم .. ليكون وزيراً/وزيرةً للشباب معنا في حكومة الإمارات”.

وأضاف: “نريده ملمّاً بقضايا وطنه، واعياً لواقع مجتمعه، ميدانياً في عمله، عقلانياً في طرحه، شجاعاً وقوياً في تمثيل بلده، شغوفاً لخدمة تراب وطنه .. نطلب ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة ليكون وزيراً للشباب الكتابة لنا في مجلس الوزراء عبر C[email protected] والله الموفق أولاً وأخيراً لكل خير”.



