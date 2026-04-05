خلال جولة بالإسكندرية.. البابا تواضروس يطالب بدعم المركز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 أبريل 2026 09:29 مساءً - أجرى قداسة البابا تواضروس الثاني جولة تفقدية في الساعات الأولى من صباح اليوم داخل موقع إنشاء المركز الثقافي القبطي بمدينة الإسكندرية، وذلك قبل انطلاق صلوات قداس أحد الشعانين، لمتابعة مستجدات العمل بالمشروع الجاري تنفيذه بجوار المقر البابوي.

البابا تواضروس يطالب بدعم المركز الثقافي القبطي بالإسكندرية

خلال الزيارة، اطّلع قداسة البابا تواضروس على ما تم إنجازه من مراحل البناء في المركز الثقافي القبطي بالإسكندرية، مشيدًا بمستوى التنفيذ والتقدم الملحوظ في الأعمال، ومؤكدًا أن هذا المشروع يمثل إضافة مهمة للأنشطة الكنسية والثقافية، ويعكس توجه الكنيسة نحو دعم الدور التوعوي والخدمي في المجتمع.

دعوة البابا تواضروس للمساندة الروحية والمجتمعية

وجه البابا تواضروس رسالة إلى أبناء الكنيسة بضرورة التكاتف من أجل استكمال المشروع، داعيًا إلى تقديم أشكال الدعم المختلفة، وفي مقدمتها الصلاة، باعتبارها الركيزة الأساسية لكل عمل ناجح، إلى جانب المساندة المادية والمعنوية التي تسهم في إنجاز هذا الصرح في أسرع وقت.

وأوضح أن المركز الثقافي القبطي السكندري يُعد من المشروعات الحيوية التي تستهدف خدمة الأقباط، عبر تقديم برامج وأنشطة ثقافية وروحية تسهم في تنمية الوعي وترسيخ الهوية، بما يتماشى مع رسالة الكنيسة في نشر المعرفة وبناء الإنسان.

ورافق قداسة البابا خلال الجولة عدد من القيادات الكنسية، من بينهم الأنبا باڤلي، والأنبا هرمينا، إلى جانب القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية، وعدد من الآباء الكهنة، وفي لفتة ذات طابع روحي، قام بمباركة موقع المشروع بعلامة الصليب، معربًا عن تطلعه للانتهاء من الأعمال في أقرب وقت، ليصبح المركز منبرًا ثقافيًا وخدميًا يخدم أبناء الكنيسة والمجتمع.