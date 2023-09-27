نشكركم على متابعتكم خبر منتدى الإعلام العربي يحاور مؤلف “أوراق شمعون المصري” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 09:44 صباحاً - متابعة – نغم حسن

يستضيف منتدى الإعلام العربي خلال دورته الحالية عددا من الكتاب والمفكرين لعرض أفكارهم ورؤاهم حول أبرز وأحدث مؤلفاتهم، ومن بين هؤلاء الدكتور أسامة الشاذلي، مؤلف رواية “أوراق شمعون المصري”، الذي استضافه المنتدى خلال يومه الأول في جلسة حوارية ادارتها الإعلامية بروين حبيب، من مؤسسة دبي للإعلام، وتناولت فكرة ومحاور الرواية التي حققت رواجاً كبيراً ونجاحاً جماهيرياً وتصدرت قوائم الأكثر مبيعاً على مدار عامين كاملين.

وبحسب “وام”، خلال الجلسة، أكد الشاذلي أن الرواية التي استغرقت كتابتها سبع سنوات، تتضمن حقائق تاريخية وشخصيات وأحداث خيالية، لسرد فكرة التشتت التي قد تتعرض له المجتمعات ووصولاً إلى الاستقرار المنشود.

ولفت إلى الرمزية التي استخدمت في نسج شخصيات وأحداث الرواية، ورحلة البطل “شمعون المصري” للبحث عن هويته والوصول الأرض المقدسة.

وأعلن الدكتور أسامة الشاذلي من منصة منتدى الإعلام العربي، أن رواية “أوراق شمعون” ستتحول قريباً إلى عمل درامي ضخم متعدد المواسم، نظراً للحجم الكبير للرواية وفصولها وتشعب أحداثها وشخصياتها.

وفي نهاية الجلسة سرد الروائي المصري بعض المواقف التي صاحبت تأليف الرواية، حيث تم محوها من على حاسوبه الشخصي، لكنه كان يحتفظ بنسخة وحيدة كان قد أرسلها لأحد الإعلاميين، الذي بادر بأرسالها إلى دار النشر التي طبعت الرواية، ليصل عدد طبعاتها إلى 30 طبعة حتى الآن.

يذكر أن الدكتور أسامة الشاذلي، هو طبيب وكاتب وروائي مصري، حصل على درجة الدكتوراه في جراحة العظام، ونُشِر له العديد من الأبحاث الدولية وكتاباً في الجراحة، ويقوم إلى جانب عمله الأكاديمي بتدريس مادة تاريخ الطب بكلية الطب جامعة عين شمس، وجامعة برشلونة ، وكتب العديد من القصص القصيرة والمقالات في عدد من الصحف، كما قام بإلقاء العديد من المحاضرات في مجال الأدب والتاريخ.



