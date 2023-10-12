نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء هولندا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 أكتوبر 2023 09:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أبوظبي في 11 أكتوبر تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم اتصالاً هاتفياً من معالي مارك روته رئيس وزراء هولندا..تناول علاقات التعاون الإستراتيجي بين البلدين وإمكانات تعزيزه بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

كما بحث سموه ورئيس وزراء هولندا .. جهود احتواء التصعيد في ظل تطورات الأوضاع الخطيرة التي تشهدها المنطقة خاصة على المستوى الإنساني..مؤكدين أولوية الحفاظ على أرواح المدنيين وتجنيب تعريضهم للمزيد من المخاطر بجانب تأمين ممرات تضمن إيصال المساعدات الإنسانية، وشدد الجانبان في هذا السياق على ضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل والجاد للدفع تجاه مسار السلام الشامل الذي يجنب المنطقة مزيداً من الأزمات التي تزعزع أمنها واستقرارها.