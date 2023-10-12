نشكركم على متابعتكم خبر شرطة رأس الخيمة.. ضبط شاب تسبب في حادث دهس وهرب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 أكتوبر 2023 06:45 مساءً - متابعة بتول ضوا

تمكنت دوريات شرطة رأس الخيمة، من ضبط شاب يبلغ من العمر (35) عاماً تسبب في حادث دهس وهرب من موقع الحادث وإصابة آسيوي يبلغ من العمر (67) عاماً.

وأوضح العقيد الدكتور محمد عبد الله البحّار مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة بالإنابة، أن عمليات شرطة رأس الخيمة، تلقت بلاغاً في تمام الساعة 5.42 دقيقة من فجر اليوم، يفيد بوقوع حادث دهس على أحد طرق الإمارة وهروب المتسبب.

وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من قسم المباحث والضبط المروري، والانتقال إلى موقع الحادث، وبعد البحث والتقصي والرجوع إلى نظام «كاميرات المدينة الآمنة» نجح فريق البحث في رصد بيانات مركبة المتسبب وتتبعه، وضبطه خلال دقائق معدودة، وتسليمه إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما كان قد تم نقل المتضرر إلى المستشفى لتقديم العلاج اللازم له بعد إصابته الخطرة.

ودعا العقيد البحار جميع مستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد ولوائح السير والمرور، وتحقيق الضبط المروري على الطرق، حفاظاً على أمن وسلامة الأرواح والممتلكات.