نشكركم على متابعتكم خبر شبكة الـ”5G” من “دو” تغطي %98.5 من المناطق المأهولة في الدولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 09:59 صباحاً - متابعة: نازك عيسى “دو” تعلن عن إنجاز جديد بتغطية شبكتها من الجيل الخامس الـ”5G” حالياً %98.5 من المناطق المأهولة بالسكان في الدولة، مما يعكس مسار توسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس في الدولة على التزام “دو” بالمحافظة على مكانتها في طليعة الابتكار التكنولوجي عبر تطوير شبكة حديثة تواكب متطلبات المستقبل وتوفير خدمات وحلول اتصال فائقة الجودة لمختلف فئات عملائها ودعم التوجهات الاستراتيجية للدولة.