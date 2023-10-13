نشكركم على متابعتكم خبر وزارة الدفاع تنفي مزاعم إعلامية حول وصول طائرات عسكرية أمريكية إلى قاعدة الظفرة الجوية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 11:57 صباحاً - متابعة – نغم حسن

نفت وزارة الدفاع في الدولة ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام الدولية حول وصول سرب من الطائرات العسكرية الأمريكية إلى قاعدة الظفرة الجوية في دولة الإمارات لتقديم الدعم إلى إسرائيل.

وبحسب “وام”، أكدت وزارة الدفاع أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وأن تواجد هذه الطائرات الأمريكية في قاعدة الظفرة يجري وفق جداول زمنية محددة مسبقاً منذ عدة شهور في إطار التعاون العسكري بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ولا يرتبط إطلاقا بالتطورات الحاصلة في المنطقة حاليآً.