نشكركم على متابعتكم خبر بعثة الإمارات في طوكيو تدعو المواطنين للحذر من إعصار «أمبيل» على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 16 أغسطس 2024 11:49 صباحاً - دعت بعثة دولة الإمارات في طوكيو مواطني الدولة في اليابان إلى توخي الحيطة والحذر بسبب الإعصار الاستوائي «أمبيل».

وأصدرت البعثة، اليوم، بياناً عبر حسابها الرسمي في «إكس»، جاء فيه: «تهيب بعثة دولة الإمارات في طوكيو مواطني الدولة المتواجدين في اليابان بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الإعصار الاستوائي «أمبيل» المتوقع على الساحل الشرقي لمنطقة كانتو ومنطقة توهوكو».

وأضاف البيان: «كما تؤكد البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي».