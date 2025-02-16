حيل ذكية لتقشير الثوم بسرعة و دون عناء

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 فبراير 2025 04:53 مساءً - استخدام الطرق المثلى لتقشير الثوم بسهولة

الثوم هو أحد المكونات الأساسية في معظم المطابخ حول العالم، حيث يضفي نكهة فريدة ومميزة على الأطباق. ومع ذلك، قد يكون تقشير الثوم عملية مملة وصعبة لبعض الأشخاص. في هذا المقال، سنتعرف على بعض الحيل الذكية التي ستجعل تقشير الثوم سريعًا ودون عناء.

1. استخدام الميكروويف

إذا كنت تبحث عن طريقة سريعة وفعالة لتقشير الثوم، يمكن استخدام الميكروويف. قم بوضع رأس الثوم في الميكروويف لمدة 15 ثانية فقط. ستساعد الحرارة على تليين قشرة الثوم وتجعل من السهل تقشيرها باليد.

2. عبوة زجاج

تُعد هذه الطريقة مثالية في حال كنت تحتاج لتقشير كمية كبيرة من الثوم:

ضع فصوص الثوم في وعاء زجاجي مع غطاء. يُفضل استخدام وعاء قوي.

أغلق الوعاء جيدًا ثم اهتز المزيج بقوة لمدة 20-30 ثانية.

عندما تفتح الوعاء، ستجد أن قشور الثوم قد انفصلت عن الفصوص.

3. الطريقة التقليدية بالسكين

يُعتبر الضغط على الفص بسكين الشيف واحدة من أكثر الطرق شهرة وفاعلية:

ضع فص الثوم على لوح التقطيع.

استخدم الجانب المسطح من السكين واضغط بقوة على الفص حتى تسمع صوت تكسير القشرة.

اسحب القشرة بسهولة.

4. استخدام الماء الدافئ

الماء الدافئ يمكن أن يسهل تقشير الثوم بشكل كبير:

انقع فصوص الثوم في ماء دافئ لمدة 5-10 دقائق.

ستجد أن القشرة قد أصبحت مرنة وسهلة الإزالة بواسطة الأصابع.

هذه الحيل تجعل من تقشير الثوم مهمة بسيطة ولا تستغرق وقتًا طويلًا، مما يتيح لك التركيز على الإعدادات الأخرى في المطبخ دون عناء. جرب هذه الطرق واختر ما يناسبك، وسترى الفرق في سرعة العمل وكفاءته.