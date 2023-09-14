العالم اليوم - ضربة جوية إسرائيلية على حماة السورية

انتم الان تتابعون خبر ضربة جوية إسرائيلية على حماة السورية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 سبتمبر 2023 01:19 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع السورية، الأربعاء، أن إسرائيل نفذت ضربة جوية استهدفت محافظة حماة السورية.

وقالت الوزارة إن الهجوم لم يوقع سوى خسائر مادية. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري، قوله إنه "حوالي الساعة 22:40 من ليل الأربعاء، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في محيط حماة". وتابعت الوكالة: "أدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر ضربة جوية إسرائيلية على حماة السورية .. في رعاية الله وحفظة