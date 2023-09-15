نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. "الفجر" يرصد أسماء الضحايا المصريين جراء إعصار دانيال الليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت "بوابة الفجر" أسماء الضحايا المصريين في إعصار "دانيال" والذي وقع في لدولة الشقيقة ليبيا، وخلف عنه آلاف من الوفيات والمفقودين ومن بينهم الناجين.

وكانت آخر المستجدات هي: الوفيات 87 المصابين 10حالتهم مستقره 6منهم غادرو المستشفي والناجين الذين مرو علي المركز 58 وأغلبهم غادر إلى مصر.

وكان قد دمر إعصار دانيال ليبيا خاصة مدينة درنة، وذلك بسبب طبيعة التضاريس في المدينة، إذ تقع مدينة درنة الليبية في منطقة جبلية شمال شرق ليبيا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ويقسمها وادي درنة إلى نصفين، الذي يعتبر من بين أكبر الأودية في ليبيا.

وتسبب إعصار دانيال ليبيا في امتلاء وادي درنة بالمياه ليرتفع منسوب المياه هناك بشكل كبير، مما شكل حملًا كبيرًا على السدين الموجودين على وادي درنة، وبسبب ضغط المياه، انهار السدان، ليشكلا فيضانا كبيرا نحو مدينة درنة، جرف المدينة بمنازلها وكل ما فيها.