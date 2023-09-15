نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرق الإنقاذ الجزائرية تنتشل 5 جثث بدرنة الليبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشلت فرق الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الخميس، 5 جثث من تحت الأنقاض بمدينة درنة الليبية التي تشهد خسائر كارثية نتيجة العاصفة "دانيال".

وكشف بيان للحماية المدنية، اليوم الخميس، أن عملية البحث من طرف عناصر الحماية المدنية الجزائرية بمدينة درنة الليبية، متواصلة.

وأضاف البيان ذاته، أنه تم "العثور على ضحيتين تحت الأنقاض في وقت سابق، وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 3 جثث، لترتفع الحصيلة إلى 5 أشخاص".

وقد وصلت فجر اليوم فرق الإنقاذ الجزائري إلى مدينة درنة الليبية، حيث باشرت عملية الإنقاذ والبحث عن الضحايا بدخول الفرق المختصة من غواصين وفرقة السينوتقنية للكلاب المدربة وفرق البحث والإنقاذ إضافة إلى الفرق الطبية حيز الخدمة.

ونشرت الحماية المدنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لتدخل عناصرها في مدينة درنة التي تعرضت لإعصار قوي خلف عددا كبيرا من الضحايا.

هذا وأعلنت السلطات الجزائرية إرسال مساعدات إنسانية هامة وعاجلة إلى ليبيا، التي ضربها الإعصار وأدى إلى مقتل الآلاف.

وقال وزير الصحة في شرق ليبيا، عثمان عبد الجليل، إن أكثر من 3000 جثة دفنت بحلول صباح اليوم الخميس، بينما لا تزال 2000 جثة أخرى لم تدفن.

وأفادت أجهزة الطوارئ الليبية، بتسجيل أكثر من 8000 قتيل وإصابة أكثر من 7000 آخرين بجروح، جراء السيول الناجمة عن العاصفة "دانيال". فيما لا يزال آلاف آخرون في عداد المفقودين جراء السيول التي ضربت مدنا في الشرق الليبي.

وأحدثت العاصفة "دانيال" في ليبيا دمارا في البنية التحتية لبعض المناطق، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وجرف الطرق والجسور، كما تعرضت المدارس والمستشفيات لأضرار جسيمة وخروج بعض المدن بالكامل عن السيطرة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة الليبية إلى 5300 قتيل، وفق آخر إحصائية صدرت عن وزارة الداخلية.