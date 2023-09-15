وزير الدفاع الروسي يتفقد مصنعا للغواصات النووية ويوجه بتشغيله بكامل طاقاته

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مصنع "زفيزدا" للغواصات في إقليم بريموريه شرقي البلاد ووجه بتشغيله بكامل طاقاته، وإنجاز خطط تحديث الغواصات وتأمين كامل متطلبات الأسطول الروسي.

واستمع شويغو إلى تقرير من رئيس المصنع حول سير العمل، وأكد ضرورة الالتزام بالآجال المحددة لتنفيذ طلبات وزارة الدفاع.

وأعلنت وزارة الدفاع في بيانها أن شويغو "أولى اهتماما خاصا لسير تنفيذ حجوزات الأسطول في المواعيد المحددة، ووجه بتشغيل المصنع بكامل طاقته الإنتاجية من أجل استكمال خطط صيانة وتحديث الغواصات".

ومصنع "زفيزدا" مجمع رائد في إنتاج الغواصات لأسطول المحيط الهادئ الروسي، وإعادة تجهيز وتحديث الغواصات النووية