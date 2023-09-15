نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليابان تعلن عن حالة مركبة "SLIM" القمرية الموجودة في الفضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) أن مركبة "SLIM" التي أطلقتها إلى الفضاء تعمل بشكل جيّد وتتابع مهمتها للوصول إلى القمر.

وجاء في تقرير صادر عن الوكالة: "مركبة SLIM التي أطلقناها في 7 سبتمبر الجاري اجتازت بنجاح مرحلة التحليق الحرجة، ومستمرة في مهمتها كما كان مخطط لها".

وأشار التقرير إلى "أن البيانات التي تم الحصول عليها من المركبة مؤخرا تبين أن الوظائف اللازمة للحفاظ على أداء المركبة طبيعية، وأن المركبة تعمل بشكل جيّد"

وتبعا لـ "JAXA" فإن الخبراء أكدوا أن جميع أنظمة المركبة تعمل بشكل طبيعي، بما فيها المحركات، وأنظمة تعديل المسار، ومنظومات توليد الطاقة والألواح الشمسية، ومنظومات الاتصال بالأرض، وأن المركبة ستستمر في التحليق في مدارات الأرض لمدة 20 يوم لإجراء اختبارات إضافية عليها، وبعدها ستستعد للدخول في مدار القمر.

وكانت وكالة الفضاء اليابانية قد أشارت إلى أن مركبة "SLIM" حصلت على تقنيات مشابهة لتلك المستخدمة في أنظمة التعرف على الوجوه لتساعدها في دراسة حُفَر القمر وتضاريسه، فضلا عن تجهيزها بكاميرات خاصة يمكنها قياس كمية الحديد والعناصر الأخرى الموجودة في الصخور على سطح القمر.

وتأتي عملية إطلاق "SLIM" كمحاولة أخرى لليابان، لإرسال مركبة إلى سطح القمر، إذ أن شركة "Ispace" اليابانية كانت قد أطلقت في أبريل الماضي مسبار "Hakuto-R" القمري، والذي من المفترض أن يكون أول مسبار من صنع شركة خاصة يطلق إلى القمر، لكن المسبار تحطم وانقطع الاتصال به عند هبوطه على سطح القمر.