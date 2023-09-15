العالم اليوم - مؤشر سوق أبوظبي يحقق أعلى مكاسب أسبوعية في سبعة أشهر

انتم الان تتابعون خبر مؤشر سوق أبوظبي يحقق أعلى مكاسب أسبوعية في سبعة أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 سبتمبر 2023 06:24 مساءً - ارتفعت سوقا الأسهم في الإمارات، الجمعة، بدعم من صعود أسعار النفط، والتفاؤل بأن الاقتصاد الصيني بدأ أخيرا اجتياز المرحلة الأصعب.

وزادت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية بالخليج، 0.4 بالمئة وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد أن مددت السعودية وتحالف أوبك+ تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام.

وارتفع خام برنت إلى 94.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 1130 بتوقيت غرينتش.

وعززت بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي لأغسطس التي تبعث على التفاؤل، المؤشرات على استقرار اقتصاد الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.

وصعد المؤشر الرئيسي في أبوظبي 0.9 بالمئة مواصلا سلسلة مكاسبه للجلسة السابعة، في حين بلغت المكاسب الأسبوعية أعلى مستوى لها في سبعة أشهر، ليرتفع المؤشر خلال الأسبوع بنسبة 1.96 بالمئة.

وجاء ارتفاع المؤشر بدعم من صعود سهم العالمية القابضة 1.2 بالمئة، فضلا عن ارتفاع بواقع 1.8 بالمئة و1.2 بالمئة في الوحدتين التابعتين لها ملتي بلاي وألفا ظبي على الترتيب.

وقالت شركة لونيت ومقرها أبوظبي، والمملوكة للقائمين على إدارتها ولشركة شيميرا، إنها ستدير مع إطلاقها أصولا تزيد قيمتها على 50 مليار دولار، وستركز على الأسواق الخاصة.

وفي دبي، أنهى المؤشر الرئيسي التداولات على ارتفاع 0.2 بالمئة منهيا سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات، مدعوما بارتفاع 2.6 بالمئة لسهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، وصعود 1.2 بالمئة لسهم هيئة كهرباء دبي.

لكن على المستوى الأسبوعي، تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.59 بالمئة.