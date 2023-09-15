العالم اليوم - أرامكو السعودية توافق على شراء "إسماكس" للتوزيع في تشيلي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 سبتمبر 2023 06:24 مساءً - قالت شركة أرامكو السعودية في بيان، الجمعة، إنها توصلت لاتفاقية استحواذ كامل على شركة "إسماكس" للتوزيع في تشيلي من مجموعة "ساوثرن كروس".

وتابعت شركة النفط العملاقة في البيان أن الصفقة "تخضع لبعض الشروط المتعارف عليها بما في ذلك الموافقات التنظيمية".

وتُعدّ شركة "إسماكس" إحدى الشركات الرائدة في مجال تجارة التجزئة للوقود ومواد التشحيم في دولة تشيلي، حيث يشمل نطاق أعمالها محطات بيع الوقود بالتجزئة، وأعمال المطارات، ومحطات توزيع الوقود، وإنتاج وتوزيع زيوت التشحيم.

وتمثّل هذه الصفقة أول استثمار لأرامكو السعودية في أعمال التجزئة والتسويق في أميركا الجنوبية.

كما تعزز الصفقة استراتيجية أرامكو السعودية الخاصة بسلسلة القيمة في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، بحسب البيان.

كما ستساهم أيضًا في فتح فرص جديدة لتسويق مواد "فالفولين" للتشحيم بعد استحواذ أرامكو السعودية على شركة فالفولين للمنتجات العالمية التابعة لشركة فالفولين الأميركية في فبراير عام 2023.