نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة 4 أشخاص في أحداث عنف في نيويورك.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الشرطة في مدينة نيويورك الأمريكية إن امرأة أصيبت بالرصاص وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين أو طعنوا في أحداث عنف متفرقة في أنحاء مختلفة في المدينة.

وقالت الشرطة إنه في حادث إطلاق النار، أصيبت امرأة في العشرينات من عمرها في رجلها أثناء مشاجرة مع رجلين عند نحو الساعة 12:40 (بالتوقيت المحلي) اليوم السبت.

وأفادت بأن رجلا تعرض للطعن في كتفه في مانهاتن عند الساعة 4:30 صباحا. وتم نقل المصاب (20 عاما) إلى المستشفى في حالة مستقرة.

وتعرض رجل آخر، لإصابة في يده، خلال محاولته فض إشكال، وقالت السلطات إنه رفض الرعاية الطبية، وإن المهاجم الذي كان يحمل سكينا لاذ بالفرار.

وفي حادث منفصل في بروكلين، أصيبت امرأة بجرح في أسفل ظهرها على يد امرأة أخرى نحو الساعة 7:30 مساء يوم الجمعة. وقالت الشرطة إن الضحية، 19 عاما، تم نقلها إلى المستشفى في حالة مستقرة، وأن المعتدية لاذت بالفرار.