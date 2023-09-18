العالم اليوم - علي بابا الصينية تخطط لاستثمار ملياري دولار في تركيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 سبتمبر 2023 11:16 صباحاً - أخبرت مجموعة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنها تخطط لاستثمار ملياري دولار في تركيا.

وأدلى مايكل إيفانز، رئيس الشركة بهذه التصريحات خلال اجتماع مع أردوغان، وفقا لبيان صادر عن الوحدة التركية للشركة. ولم تحدد متى سيتم ضخ الاستثمار.

وقال إيفانز أيضا إن علي بابا استثمرت 1.4 مليار دولار في تركيا من خلال وحدتها ترينديول، إحدى أشهر منصات التجارة الإلكترونية في تركيا، حسبما جاء في البيان.

ويزور أردوغان الولايات المتحدة لحضور الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت ترينديول، الذي التقى رئيسها أيضا مع أردوغان، إن إيفانز شارك تفاصيل حول الاستثمارات الجديدة مثل إقامة مركز للبيانات ومركز للخدمات اللوجستية في أنقرة ومركز لعمليات التصدير في مطار إسطنبول.