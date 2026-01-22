رابط مباشر الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 12:33 صباحاً - يشدُ برشلونة الرحال الليلة صوب إيدن آرينا لمواجهة سلافيا براغ في مهمة عنوانها النقاط الثلاث ولا شيء غيرها، وذلك ضمن منافسات المرحلة السابعة من دوري أبطال أوروبا 2026.

ويسعى الفريق الكتالوني وهو يقبع حاليًا في المرتبة الخامسة عشرة برصيد 10 نقاط، لتعويض غياباته المؤثرة وعلى رأسها الموهوب لامين يامال الموقوف، حيث يطمح المدرب هانز فليك للوصول إلى النقطة الثالثة عشرة وتأمين مكان مريح قبل ختام مرحلة الدوري.

يدخل أصحاب الأرض المباراة بظروف صعبة، إذ لم يتذوق سلافيا براغ طعم الانتصار في البطولة حتى الآن، مكتفيًا بـ 3 تعادلات وضعته في المركز الرابع والثلاثين.

ومع ذلك، فإن الفريق التشيكي يعول على صلابته فوق ميدانه وبين أنصاره لفرملة طموحات البلوجرانا، في لقاء يديره تحكيميًا الحكم الإنجليزي كريس كافاناج، ويسعى من خلاله رفاق روبرت ليفاندوفسكي لتأكيد تفوقهم التاريخي وتجنب أي مفاجآت قد تعقد حسابات التأهل المباشر لدور الستة عشر.

متى تبدأ مباراة برشلونة وسلافيا براغ؟

ستعطى إشارة البدء في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بينما يكون الموعد عند منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

كيف تشاهد مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم؟

ستكون شبكة بي إن سبورتس هي الوجهة الوحيدة لمتابعة اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 2، حيث سيتولى المعلق عامر الخوذيري مهمة الوصف والتعليق على أحداث المباراة، كما يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر الإنترنت من خلال خدمتي بي إن كونكت أو تطبيق تود بجودة عالية جدًا.