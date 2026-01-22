رابط يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة بايرن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 12:33 صباحاً - يستعد العملاق البافاري لاختبار أوروبي جديد حينما يفتح أبواب أليانز أرينا مساء اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 لاستضافة يونيون سان جيلواز البلجيكي، في ليلة يسعى خلالها بايرن ميونخ لاستغلال توهجه الهجومي الكاسح تحت قيادة فينسنت كومباني.

الفريق الذي دكَ شباك خصومه بـ 16 هدفًا في آخر ثلاث مباريات، يطمح اليوم لتأكيد تأهله المباشر إلى دور الستة عشر والوصول إلى الانتصار رقم 250 في تاريخه بدوري الأبطال، ليكون بذلك ثاني ناد يبلغ هذا المجد بعد ريال مدريد، في حين يتمسك الضيوف بأمل المفاجأة لإنعاش حظوظهم في البطولة بعد جمعهم 6 نقاط فقط حتى الآن.

وتتجه الأنظار في هذه المباراة نحو الموهبة الفذة لينارت كارل، الذي يقف على أعتاب تحطيم رقم كيليان مبابي ليصبح أصغر لاعب يسجل في أربع مباريات متتالية في تاريخ المسابقة.

بينما يعول البافاريون على خبرة هاري كين ولويس دياز لمواصلة الهيمنة، خاصةً وأن الفريق لم يتذوق طعم الخسارة على ملعبه في دوري الأبطال منذ 37 مباراة، مما يجعل مهمة النادي البلجيكي صعبةً للغاية في مواجهة ماكينة ألمانية لا تعرف الهدوء، وتنافس بشراسة على استعادة العرش القاري.

تفاصيل مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وسانت خيلويزي