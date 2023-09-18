العالم اليوم - فيرتيغلوب وموانئ أبوظبي تبحثان فرص التعاون في مصر والإمارات

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 سبتمبر 2023 11:16 صباحاً - وقعت شركة فيرتيغلوب، مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبوظبي، لاستكشاف فرص التعاون في مجال الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد المتعلقة بتخزين وشحن اليوريا والأمونيا عبر الموانئ في دولتي الإمارات ومصر، بحسب بيان الاثنين.

وشركة فيرتيغلوب، الشراكة الاستراتيجية بين "أدنوك" وشركة "أو سي آي غلوبال"، والمدرجة في بورصة أبوظبي، هي أكبر مُصدِّر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً، وأكبر مُنتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ورائدة في مجال إنتاج الأمونيا المستدامة.

وذكرت "فيرتيغلوب" في البيان، أن مذكرة التفاهم إلى استكشاف فرص الاستفادة من البنية التحتية الحديثة لمناولة وتخزين البضائع الخاصة بمجموعة موانئ أبوظبي، مع تركيز "فيرتيغلوب" على تعزيز قدرات تخزين وشحن اليوريا والأمونيا وخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وتعزيز الكفاءة التشغيلية ومواصلة أتمتة الأنشطة اللوجستية.

وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب: "تهدف مذكرة التفاهم إلى استكشاف الفرص الجذابة التي تتيحها متطلبات إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد، مما يعزز قدرتنا على تخزين وشحن اليوريا والأمونيا من مصر ويدعم برنامجنا لتحسين هيكل التكلفة اللوجستية".

وأضاف: "يتيح الموقع الاستراتيجي لمرافق الإنتاج التابعة لنا الوصول المباشر إلى الموانئ ومراكز التوزيع الدولية، مما يمكننا من الوصول بسهولة إلى الأسواق النهائية الرئيسية والمناطق ذات الطلب المرتفع. وستمكننا مذكرة التفاهم من توسيع شراكتنا لتشمل مناطق جغرافية إضافية، وكذلك عمليات شحن وتخزين الأمونيا الخضراء بما يتماشى مع التزامنا بتقديم منتجات أكثر استدامة للعالم".

وتسعى فيرتيغلوب للاستفادة من قدرات سلسلة التوريد ووسائل النقل المستدامة الخاصة بمجموعة موانئ أبوظبي في تحسين هيكل تكاليفها اللوجستية، والذي يمثل ركيزة أساسية في برنامج تحسين كفاءة التكاليف الذي تم طرحه مؤخراً بهدف تحقيق وفورات سنوية متكررة في التكاليف السنوية بقيمة 50 مليون دولار بحلول نهاية عام 2024.

من جانبه، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "تؤكد مذكرة التفاهم التزام المجموعة بتوسيع نطاق التعاون على الصعيد العالمي وتطوير سلاسل التوريد عبر استخدام أنواع الوقود البديلة، ما يسهم في تحقيق مستهدفات المجموعة للاستدامة. ونحن نتطلع إلى جني ثمار هذا التعاون للمساهمة في بناء مستقبل يشهد اهتماماً كبيراً بالبيئة والاستغلال المسؤول للموارد".