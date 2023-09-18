نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة الليبية: الوضع الصحي في مدينة درنة جيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ‏المتحدث باسم مركز طب الطوارئ بوزارة الصحة الليبية، اليوم الاثنين، في تصريحات صحفية لسكاي نيوز عربية، الوضع الصحي في مدينة درنة جيد



وقد دعا البرلمان الليبي، لجلسة طارئة في بنغازي يوم الخميس لبحث تداعيات كارثة العاصفة دانيال.

وأفادت وسائل إعلامية، بتعرض عدة مناطق في ليبيا إلى فيضانات عقب وصول العاصفة "دانيال" من وسط البحر المتوسط.

وتسببت العاصفة دانيال مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة، في جريان الأودية نتيجة السيول الغزيرة التي بدأت في التدفق نحو المناطق المنخفضة والساحلية.

وكانت عدة مناطق أطلقت نداءات للسلطات المحلية للمساعدة في عمليات الإنقاذ وإخراج العالقين من منازلهم.