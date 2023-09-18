العالم اليوم - جريمة مروعة في لبنان.. قتلت زوجها بالسم وحرقت الجثة بالأسيد

انتم الان تتابعون خبر جريمة مروعة في لبنان.. قتلت زوجها بالسم وحرقت الجثة بالأسيد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 سبتمبر 2023 07:22 مساءً - أقدمت سيدة في بلدة البساتين بقضاء عاليه بمحافظة جبل لبنان على قتل زوجها والتخلص من جثته بطريقة وحشية بمشاركة آخرين، في جريمة بشعة هزت الشارع اللبناني.

تفاصيل الجريمة

استدرجت الزوجة لينا نصر الدين زوجها فادي عالية إلى منزل الزوجية الذي كان قد غادره لخلافات عائلية لتناول طبق "ملوخية" وأقدمت على دسّ السمّ له في الطبق ما أدّى إلى وفاته داخل منزله.

وفقا لمصدر في بلدة البساتين الجبلية قضاء عاليه فإن جريمة القتل تمّت عن سابق تصوّر وتصميم، وتم بعدها نقل جثة المغدور إلى أعالي منطقة رأس الجبل في جرود بلدة عاليه ورميها بعد صب مادة الأسيد عليها لإخفاء معالم الجريمة.

عثرت السلطات الأمنية اللبنانية على الجثة مشوهة، ودفنت الأحد في بلدة البساتين.

بحسب مصادر من الطب الشرعي تحدثت لموقع "دوت الخليج"، لم تصب الجثة بأي طلق ناري.

تم دفن جثة الزوج القتيل وسط غضب لفّ البلدة والقضاء بأكمله نظرا لوحشية الجريمة.

وقال مصدر أمني متابع لملف الجريمة لموقع "دوت الخليج" إن الزوجة استدرجت زوجها لتطعمه طعامه المفضل "الملوخية".

وتابع: "بعد وفاة الزوج، قامت زوجته، بمساعدة شخصين من الجنسية السورية، بنقل الجثة إلى منطقة حرجية في عاليه، حيث ألقت عليها مادة الأسيد بهدف تسريع تحلّلها بعد رميها".

وأفاد المصدر أن تشوهات كبيرة أصابت الجثة وهذا يدل على أنه تم التمثيل بها بعد الوفاة.

وقال شقيق المغدور عماد عالية، لموقع "دوت الخليج" إن شقيقه الضحية فادي يبلغ من العمر 48 عاما وهو أب لولدين.

وذكر شقيق القتيل التفاصيل التالية: