الرياض - كتبت رنا صلاح - من مظاهر الابداع الالهي في الكون ان جعل لكل داء نباتا يخفف من وطأته او يساعد في علاجه، فجعل في الطبيعه توازنا بين المرض والدواء، و الاعشاب ليست مجرد نباتات عبثيه بل منظومه متكامله من المركبات الفعاله التي وضعت بقدر، وكل عشبه تحمل في داخلها اسرارا طبيه لا تحصى، وقد اثبتت الابحاث الحديثه ان كثيرا من الامراض المزمنه يمكن التخفيف من حدتها عبر استخدام الاعشاب الصحيحه بالطريقه المناسبه، ومن بين تلك الاعشاب ياتي الكمون كواحد من العناصر الطبيعيه المميزه.

"معجزة من ربنا في الشفاء"... حبوب طبيعيه سحريه تعالج الأمراض وتقوي المناعه.. لازم تشربها يوميا!!

الخصائص العلاجيه لبذور الكمون ودورها في الصحه

الكمون من التوابل التي استخدمها الانسان منذ قرون في الطهي والعلاج، اذ يحتوي على مركبات مضاده للاكسده ومضاده للالتهابات، كما يساعد في تعزيز افراز الانزيمات الهضميه وتنظيم حركه الامعاء، و يستخدم الكمون في علاج الانتفاخ، والتقليل من تقلصات القولون، وتخفيف حموضه المعده، و كما تشير دراسات الى دوره في خفض مستويات السكر في الدم وتعزيز استجابه الجسم للانسولين، مما يجعله مفيدا لمرضى السكري عند استخدامه ضمن نظام غذائي متوازن.

طرق استخدام بذور الكمون في العلاج المنزلي

للاستفاده من بذور الكمون يمكن غلي ملعقه صغيره منه في كوب ماء وشربه دافئا بعد الوجبات لتحسين الهضم، و كما يمكن نقعه ليله كامله ثم شرب الماء في الصباح على الريق لتقليل احتباس السوائل وتنشيط الدوره الدمويه، و في حالات التهابات الحلق او السعال، يغلى الكمون مع شرائح زنجبيل ويشرب كمشروب مهدئ، و استخدامه المنتظم دون افراط يساعد على تحسين الصحه العامه، ويعد دليلا على ان ما نظنه بسيطا قد يحمل بداخله قوه شفاء عظيمه خلقها الله بحكمه.