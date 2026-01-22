«لكل دا دواء والاعشاب هي اختيارك المثالي!!»..عشبة معحزة هتدي فوائد لا تعد ولا تحصى لصحتك..حياتك الصحية

الرياض - كتبت رنا صلاح - من منا لا يعرف عشبة البقلة، أو كما تعرف في بعض المناطق بـ”الرجلة”، ليست فقط نبتة تستخدم في الطهي، بل هي واحدة من أقوى الأعشاب الطبيعية التي تمتلك خصائص علاجية مدهشة تدعم صحة الجسم من جميع الجوانب هذه العشبة الخضراء الصغيرة تحمل بين أوراقها فوائد صحية مذهلة، تجعلها جديرة بأن تكون جزءا من نمط حياتك اليومي.

غنية بالأوميغا 3: دعم رائع للقلب والدماغ

تعد عشبة البقلة من النباتات النادرة التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا-3 الدهنية، وخاصة حمض ألفا لينولينيك، هذه الأحماض مفيدة في تقليل التهابات الجسم، دعم صحة القلب، تقليل الكوليسترول الضار، وتحسين وظائف الدماغ والذاكرة.

مضادة قوية للأكسدة والالتهاب

تحتوي البقلة على مضادات أكسدة قوية مثل فيتامين C، وفيتامين A، والجلوتاثيون، وكلها تساهم في حماية الخلايا من التلف، وتقليل الإجهاد التأكسدي، ومقاومة الالتهابات التي قد تؤدي إلى أمراض مزمنة مثل السرطان والسكري.

خافضة للسكر في الدم

أثبتت بعض الدراسات أن تناول عشبة البقلة يمكن أن يساعد في خفض مستويات السكر في الدم، وهو ما يجعلها خيارا ممتازا لمساعدة مرضى السكري على إدارة حالتهم بطريقة طبيعية وآمنة.

غنية بالمعادن والفيتامينات

البقلة تحتوي على كميات ممتازة من الحديد، المغنيسيوم، البوتاسيوم، والكالسيوم، ما يجعلها مفيدة في دعم العظام، تعزيز الدورة الدموية، والحفاظ على توازن ضغط الدم، كما أنها مصدر جيد لفيتامين E وB المركب.