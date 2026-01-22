نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يرتفع بعد توقف الإنتاج في حقل تنجيز وتباطؤ صادرات فنزويلا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 22 يناير 2026 01:06 مساءً - سي إن بي سي_ ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء، بنسبة 0.5% عند التسوية، وسط تفاؤل بشأن انخفاض المعروض بعد توقف مؤقت في حقلين كبيرين في كازاخستان، إضافة إلى محدودية صادرات النفط الفنزويلي التي أبرزت بطء وتيرة العدول عن سياسة خفض الإنتاج في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتاً أو 0.5% لتسجل 65.24 دولار للبرميل عند التسوية، فيما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتاً أو 0.4 % لتغلق عند 60.62 دولار للبرميل.

وزادت العقود في الجلسة السابقة بنحو 1.5 % عند التسوية، بعد أن أوقفت قازاخستان، العضو في تحالف أوبك+، الإنتاج في حقلي تنجيز وكوروليف بسبب مشكلات في توزيع الطاقة الكهربية.

وكشفت أربعة مصادر في قطاع النفط لرويترز اليوم الأربعاء أن إمدادات النفط من حقل كاشاجان الشاسع تحولت إلى السوق المحلية في قازاخستان لأول مرة، نتيجة اختناقات في محطة بالبحر الأسود ضمن أنابيب اتحاد خط أنابيب بحر قزوين (سي.بي.سي)، بعد تعرض معدات المحطة لأضرار جسيمة جراء هجمات بطائرات مسيرة.

وأفادت اليوم الأربعاء نقلاً عن خطاب من شركة (تي.سي.أو) المشغلة لحقل تنجيز النفطي أن الشركة أعلنت حالة القوة القاهرة على شحنات النفط الخام عبر أنابيب اتحاد خط أنابيب بحر قزوين (سي.بي.سي).

وأكدت ثلاثة مصادر لرويترز أمس الثلاثاء أن إنتاج النفط في حقلي قازاخستان قد يتوقف لمدة سبعة إلى عشرة أيام أخرى.

وأظهرت بيانات تتبع السفن ووثائق من شركة النفط الحكومية بتروليوس دي فنزويلا (بي.دي.في.إس.إي) اليوم الأربعاء أن حجم النفط الفنزويلي الذي جرى تصديره حتى الآن في إطار صفقة توريد رئيسية بقيمة ملياري دولار مع الولايات المتحدة بلغ نحو 7.8 مليون برميل، وهو ما يعكس بطء وتيرة الشحنات ويحول دون تمكن الشركة الحكومية من العدول كلياً عن سياسة خفض الإنتاج.

وقال المحلل في يو.بي.إس، جيوفاني ستونوفو، إن تصاعد التوترات الجيوسياسية، التي تزيد الضغط على أسواق النفط بالتوازي مع الرسوم الجمركية التي قد تُبطئ النمو الاقتصادي، أدى إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

وقدّر ستة محللين استطلعت آراءهم أن مخزونات الخام ارتفعت بنحو 1.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 يناير، في حين من المرجح أن تكون مخزونات نواتج التقطير قد انخفضت.

ومن المقرر أن تصدر بيانات معهد البترول الأمريكي الأسبوعية عن المخزونات الأربعاء، فيما ستصدر بيانات إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية الخميس، بعد أن تأخر كلاهما ليوم واحد بسبب عطلة عامة في الولايات المتحدة يوم الاثنين.

وكان العقدان قد أنهيا جلسة الثلاثاء على ارتفاع بنحو دولار واحد للبرميل، أو ما يقارب 1.5%، بعد إعلان كازاخستان وقف الإنتاج في حقلي تنجيز وكوروليف منذ يوم الأحد، نتيجة مشكلات في توزيع الطاقة، كما تلقت الأسعار دعماً من بيانات اقتصادية قوية صدرت في الصين.

وقالت ثلاثة مصادر لرويترز إن توقف الإنتاج في الحقلين القازاخيين قد يستمر لفترة تتراوح بين سبعة و10 أيام إضافية.

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى آي.جي، اليوم الأربعاء، إن توقف إنتاج النفط في حقلي تنجيز وكوروليف يُعد مؤقتاً، مشيراً إلى أن الضغوط التي تدفع الأسعار للهبوط ما زالت قائمة، في ظل الارتفاع المتوقع في مخزونات الخام الأمريكي، إلى جانب التوترات الجيوسياسية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توعد بفرض رسوم جمركية جديدة على دول أوروبية في حال عدم التوصل إلى اتفاق يفضي إلى سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند، وهو ما زاد من الضغوط على أسواق النفط. وقال ترامب أمس الثلاثاء إنه «لن يتراجع» عن هدفه المتمثل في السيطرة على الجزيرة.

وأظهر استطلاع أولي أجرته أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة يُرجح أن تكون قد ارتفعت خلال الأسبوع الماضي، في حين يُتوقع أن تكون مخزونات نواتج التقطير قد سجلت انخفاضاً.

وقدّر ستة محللين استطلعت آراءهم أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بنحو 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

