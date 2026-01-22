بكم كيلو الفراخ البيضاء اليوم؟ إعلان رسمي في بورصة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 12:29 مساءً - تبحث الكثير من الأسر المصرية عن استقرار ميزانية الغذاء في ظل تقلبات السوق، لذا نرصد لكم التحديثات الأخيرة لحركة البيع والشراء في الأسواق والمزارع اليوم الخميس.

أسعار الفراخ البيضاء والساسو

استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم عند مستويات تتراوح بين 80 و81 جنيهًا، وهو ما يعكس حالة من الهدوء النسبي في الطلب، وفي المقابل شهدت أسعار الدواجن الحمراء الساسو توازنًا ملحوظًا، حيث جرى تداول الكيلو في بورصة الدواجن والأسواق الشعبية ما بين 100 و101 جنيه.

أسعار مشتقات الدواجن والبانيه

أما بالنسبة للمستهلكين الذين يفضلون الأجزاء المجهزة، فقد سجل سعر كيلو البانيه تفاوتًا طبيعيًا يعتمد على المنطقة السكنية ونوع المتجر، ليتراوح إجمالًا بين 190 و200 جنيهًا.

وتلك الأسعار توفر مؤشرًا للمواطنين حول أفضل توقيت للشراء وتجهيز احتياجات المنزل الأسبوعية بعيدًا عن أوقات الذروة.