العالم اليوم - ليبيا.. انقطاع في الاتصالات وحديث عن عمل تخريبي

انتم الان تتابعون خبر ليبيا.. انقطاع في الاتصالات وحديث عن عمل تخريبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 05:24 مساءً - أعلنت شركة الاتصالات الليبية، الثلاثاء، عودة الاتصالات تدريجيا إلى المناطق الشرقية في البلاد بعد تعرض الشبكة إلى انقطاع كامل.

ورجحت الشركة المشغلة لشبكة الاتصالات وقوع أعمال تخريبية وراء قطع الكوابل.

وكانت مصادر محلية من درنة تحدثت عن انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات في كامل المدينة منذ فجر يوم الثلاثاء.

وقالت الشركة على صفحتها في "فيسبوك": "بفضل الله وجهود مهندسينا تم منذ لحظات عودة الاتصالات تدريجيا إلى المناطق الشرقية، وإصلاح الكوابل ولازال العمر مستمرا لإرجاع باقي المسارات".

وأدى الإعصار دانيال إلى مقتل الآلاف، حيث اقتلعت المباني السكنية وجرفت الطرق والجسور.

وتم الإبلاغ عن مقتل ما يزيد على 11300 شخص، وما زال أكثر من 10000 خرين في عداد المفقودين بعد أسبوع من الكارثة، وفق ما ذكر الهلال الأحمر الليبي والأمم المتحدة.