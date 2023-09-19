بايدن يدعو لتوسيع مجلس الأمن ووقف الحرب بأوكرانيا

نيويورك – وكالات: دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الأمم المتحدة للعمل على وقف الحرب في أوكرانيا، محذرا من أن استقلال جميع الدول قد يكون في خطر.

وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قال الرئيس الأميركي إنه لا يمكن لأي دولة أن تواجه تحديات اليوم بمفردها، وأن “مستقبلنا مرتبط بمستقبل العالم” وقال “نسعى إلى عالم أكثر أمانا وازدهارا لكل الشعوب”.

وفيما يتعلق بمجلس الأمن، قال بايدن “قمنا بسلسلة من المشاورات من أجل توسيع مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه الدائمين وسنستمر في ذلك”.