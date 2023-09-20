العالم اليوم - الأسهم الأوروبية ترتفع وسط ترقب لقرار الفائدة الأميركية

انتم الان تتابعون خبر الأسهم الأوروبية ترتفع وسط ترقب لقرار الفائدة الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 12:23 مساءً - ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل جلسة الأربعاء، قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق من اليوم، في حين ساعدت بيانات بريطانية أظهرت تراجع التضخم بأكثر من المتوقع في أغسطس الأسهم البريطانية على التفوق على نظيراتها في المنطقة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بعد خسائر لجلستين متتاليتين، مع ارتفاع أسهم الرعاية الصحية بنحو واحد بالمئة بحلول الساعة 0709 بتوقيت غرينتش.

وتراجع سهم شركة إل.في.إم.إتش للسلع الفاخرة 0.4 بالمئة.

كما هبط سهما كيرينغ ومونكلير 0.8 بالمئة و0.9 بالمئة على الترتيب.

وسينصب تركيز المستثمرين على قرار الاحتياطي الفيدرالي المتعلق بسعر الفائدة إذ من المتوقع أن يبقي المركزي الأميركي عليه دون تغيير.

فيما صعد المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 0.6 بالمئة بعد انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بشكل غير متوقع في أغسطس، مما دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على رفع معدلات الفائدة من قبل بنك إنجلترا قبل يوم من إعلان قراره.

وهوى سهم بيرسون 4.5 بالمئة بعد أن قالت المجموعة البريطانية لخدمات التعليم إنها عينت رئيسا تنفيذيا جديدا لها اعتبارا من أوائل عام 2024.