وزير التموين: تدشين أنظمة تمنح المستهلك نقاطًا إضافية بالمشتريات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 أكتوبر 2025 06:32 مساءً - أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة التجارة الداخلية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال الشراكة مع كبريات الشركات التكنولوجية، بما يحقق التكامل بين البنية التحتية الرقمية ومنظومة التموين، ويسهم في تعزيز الانتشار للعلامة التجارية الجديدة لمنافذ وزارة التموين “كاري أون”.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير لبحث سُبل التعاون في مشروع تطوير المنافذ التابعة للوزارة تحت العلامة التجارية الموحدة “كاري أون”، وذلك في إطار خطة الوزارة لتحويل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ “جمعيتي” والبدالين التموينيين إلى منافذ مطورة ورقمية تقدم خدماتها بصورة إلكترونية متكاملة للمواطنين.

وأوضح الوزير أن التعاون مع احدى الشركات يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتوسيع استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني والخدمات الرقمية بالمنافذ التموينية، بما يعزز الشمول المالي ويُيسّر حصول المواطنين على احتياجاتهم بسهولة وأمان، إلى جانب تحفيزهم على الشراء من المنافذ الجديدة التابعة للوزارة من خلال تدشين أنظمة تمنحهم نقاطًا ومزايا إضافية على مشترياتهم، على غرار الأنظمة المتبعة في كبرى السلاسل التجارية.