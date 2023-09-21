نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء مباحثات السلام التي تستضيفها أذربيجان بشأن قره باغ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلامية، اليوم الخميس، ببدء مباحثات السلام التي تسضيفها أذربيجان بشأن قره باغ.

ووصل وفد الانفصاليين الأرمن، إلى أذربيجان لإجراء مباحثات بشأن قره باغ.

ووافق الأرمينيون في إقليم ناغورني كاراباخ، على شروط أذربيجان بنزع سلاحهم لوقف العملية العسكرية، وفقا لوكالة رويترز.



وأعلنت أذربيجان، إطلاق عمليات لمكافحة الإرهاب في ناجورنو كاراباخ، وفقا لوسائل إعلامية.

وكانت مواجهات جديدة اندلعت بين أرمينيا وأذربيجان، أسفرت عن مقتل عسكريين أذريين لم يحدد عددهم، في أحدث تصعيد للعنف بين الدولتين العدوتين.

وقد بحث رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان التطورات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الذي ترتبط ببلاده باتفاقية دفاع مشترك مع أرمينيا.