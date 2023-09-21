نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الأمريكي يستقبل وزير الخارجية العُماني بنيويورك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان في نيويورك، خلال حفل الاستقبال الذي أقامه بمناسبة انعقاد الدورة الـ/78/ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلال المقابلة نقل البوسعيدي تحيّات السُّلطان هيثم بن طارق إلى الرئيس جوزيف بايدن وتمنياته له وللشعب الأمريكي الصديق بدوام النماء والازدهار، وللعلاقات بين البلدين المزيد من التقدم.

من جانبه حمّل الرئيس الأمريكي وزير الخارجية العُماني نقل تحيّاته إلى السُّلطان هيثم بن طارق، وتقديره وتمنياته الطيبة له وللشعب العُماني ولعلاقات البلدين الصديقين بمزيد من الرقي والنماء.