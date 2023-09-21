نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلطان الجابر: نحن بحاجة إلى الطاقة وسماع أصوات شبابنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، إننا نحن بحاجة إلى الطاقة وسماع أصوات شبابنا.

وطالب الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، خلال قمة "الطموح المناخي" التي عقدت في نيويورك على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، العالم بالعمل معا "من أجل كوكب واحد وطموح واحد".

وأوضح الجابر: “نحن بحاجة إلى مواهب ورؤوس أموال الشركات والمؤسسات الخيرية".

نحن بحاجة إلى حكمة الشعوب الأصلية، وجميع الأديان، وجميع المجتمعات، وجميع الصناعات، وجميع الشركات، وجميع الشعوب التي تعمل معا من أجل كوكب واحد وطموح واحد.

أعتقد أنه في مواجهة أزمة المناخ، يمكننا - وسنقوم بذلك - إعادة اكتشاف أعظم قوة للإنسانية،وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.