كوريا الشمالية تعلن نشر «أصول خاصة» بمواجهة تعزيز واشنطن قواتها فـي «الجنوبية»

سيول ـ ا.ف.ب: أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أن بلاده نشرت «أصولا خاصة» ردا على ما وصفه بتعزيز واشنطن لقدراتها العسكرية على أراضي كوريا الجنوبية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية. وتنشر الولايات المتحدة نحو 28,500 جندي في الجنوب لصد أي تهديد عسكري من الشمال المسلح نوويا، وقد أجرت الشهر الماضي مناورات عسكرية مشتركة مع حليفتيها كوريا الجنوبية واليابان. وتندد بيونج يانج بانتظام بهذه المناورات وتصفها بأنها تدريبات على غزو أراضيها، بينما يصر الحلفاء على أنها دفاعية بطبيعتها. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية عن كيم قوله في خطاب ألقاه بمناسبة افتتاح معرض للأسلحة في بيونج يانج، إن «التحالف النووي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يحرز تقدما سريعا، وهما يجريان أنواعا مختلفة من التدريبات لتنفيذ سيناريوهات خطيرة». أضاف «مع تحشيد الجيش الأميركي للأسلحة في منطقة جمهورية كوريا، يزيد قلقنا الاستراتيجي بشأن هذه المنطقة، وبناء عليه، خصصنا أصولنا الخاصة للأهداف الرئيسية، في تكافؤ مباشر»، مضيفا أنه «يراقب عن كثب» التطور العسكري عبر الحدود. وأضاف دون توضيح طبيعة الأصول الخاصة «على العدو... أن يقلق بشأن الاتجاه الذي تنتقل إليه بيئته الأمنية». وتُظهر صور نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية كيم وهو يمر بجانب أسلحة، من بينها صاروخ، محاطا بجنرالات عسكريين في مركز معارض داخلي.

