سوريا تبدأ انتخابات برلمانية

دمشق ـ وكالات: بدأت سوريا إجراء انتخابات برلمانية، في خطوة تاريخية تمثل محطة رئيسة ضمن المرحلة الانتقالية لإعادة بناء المؤسسات التشريعية. وقالت وكالة الأنباء السورية «سانا»، إن عملية الاقتراع تجرى في مراكز الدوائر الانتخابية المحددة في معظم المحافظات، بينما تأجلت الانتخابات في بعض مناطق محافظتي الرقة والحسكة، وبقيت مقاعد بعض الدوائر في السويداء شاغرة إلى حين توافر الظروف المناسبة.

