قوة فدرالية أميركية تطلق النار على سائقة سيارة فـي شيكاغو مع توسع الاحتجاجات

قاضية أميركية تمنع نشر الحرس الوطني فـي بورتلاند

واشنطن ـ وكالات: أطلق عنصر من قوات إنفاذ القانون الفدرالية الأميركية النار على سائقة سيارة يُزعم أنها كانت مسلحة وتمنع مرور سيارته في شيكاغو، مع تصاعد التوتر في المدينة قبل نشر متوقع للحرس الوطني فيها في إطار حملة الرئيس دونالد ترامب على الهجرة غير الشرعية.

وتعد المدينة الواقعة في الغرب الأوسط معقلا للديموقراطيين، وأحدث بؤرة توتر في حملة ترامب للترحيل الجماعي للمهاجرين والتي شملت سابقا مدن لوس أنجلوس وواشنطن وبورتلاند بولاية أوريجون.

وصرحت وزارة الأمن الداخلي الأميركية بأن إطلاق النار وقع صباح السبت بعد أن حوصرت قوة إنفاذ القانون «بعشر سيارات».

وقالت تريشيا ماكلولين مساعدة وزيرة الأمن الداخلي في بيان «لم يتمكن العملاء من تحريك سياراتهم وخرجوا منها. واحدى السائقات التي صدمت سيارة قوة إنفاذ القانون كانت مسلحة ببندقية نصف آلية».

أضافت أنهم اضطروا إلى «إطلاق طلقات نارية دفاعية على مواطنة أميركية مسلحة».

إلى ذلك أصدرت قاضية أميركية قرارا قضى بمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب مؤقتا من نشر قوات فدرالية في مدينة بورتلاند في إطار حملة ترامب على الهجرة غير الشرعية.

واعتبرت القاضية الفدرالية كارين إيمرجوت في قرارها أن الاحتجاجات في بورتلاند الواقعة في شمال غرب ولاية أوريجون لا تشكل «خطر تمرد»، وأن «قوات إنفاذ القانون العادية» هناك قادرة على التعامل مع حوادث كهذه.