وفد حماس فـي القاهرة لبحث المرحلة الأولى .. وإسرائيل مستمرة فـي العدوان على غزة

القدس المحتلة ـ « الوطن» ـ وكالات:

وصل وفد من حركة حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة، لبحث تنفيذ المرحلة الأولى لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء حرب غزة والخاصة بتبادل الأسرى والمحتجزين، فيما تستمر إسرائيل في عدوانها على القطاع..

وقالت تقارير اعلامية إن لقاءات القاهرة تشهد تبادلاً للرسائل عبر الوسطاء المصريين والقطرين الذين يتواجدون في نفس المبنى حيث من المقرر أن يتواجد الوفد الإسرائيلي والمبعوثين الأميركيين «ستيف ويتكوف» و«جاريد كوشنر».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن القاهرة ستستضيف اليوم الاثنين، وفدين من إسرائيل وحركة حماس لبحث الظروف الميدانية وتفاصيل تنفيذ عملية التبادل ووضع حد للحرب الإسرائيلية على غزة، وذلك وفقاً لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأوضحت أن «الجهود المصرية المتواصلة، تأتي بالتنسيق مع الوسطاء والرامية لإنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة». يأتي ذلك فيما واصلت طائرات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة حيث شن جيش الاحتلال نحو 93 غارة ـ حتى إعداد الخبر ـ رغم دعوات وقف القصف التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وادّت غارة على منزل عائلة عبد العال بحي التفاح إلى استشهاد 18 أغلبهم من الأطفال والنساء إضافة إلى عدد من الجرحى والمفقودين. وأطلقت آليات الاحتلال النار باتجاه المنازل في المناطق الشمالية لشارع الشفاء شمال غربي مدينة غزة. كما أصيب عدد جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً محيط مفترق الطيران في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.ولا تزال دبابات الاحتلال تمنع الفلسطينيين من العودة لمدينة غزة من الجنوب وتمنعهم كذلك من الوصول إلى معظم أحياء المدينة الجنوبية والشرقية . وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلة السبت عن خريطة قال إنها تُظهر خط الانسحاب الأولي الذي وافقت عليه إسرائيل.

وفي منشور على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، كتب ترامب: «بعد مناقشات، وافقت إسرائيل على خط الانسحاب الأولي، الذي عرضناه وأطلعنا حماس عليها وعندما توافق حماس على ذلك، سيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فورا».

وأضاف أنه بعد ذلك «سيبدأ تبادل الأسرى وسنهيئ الظروف للمرحلة التالية من الانسحاب، والتي ستقربنا من نهاية هذه الكارثة التي استمرت 3 آلاف عام». الخريطة التي كشف عنها ترامب الليلة قبل الماضية تُشبه خط الانسحاب الأولي المرسوم باللون الأصفر على خريطة نُشرت قبل أكثر من أسبوع، ضمن خطة الرئيس المكونة من عشرين نقطة.