نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلطنة عُمان ترحّب بالمباحثات الإيجابية التي تمّت في الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحّبت سلطنة عُمان بالمباحثات الإيجابية التي تمت في الرياض بين الأشقاء في المملكة العربية السعودية ووفد صنعاء بمشاركة الوفد العُماني، والتي جاءت استكمالًا للجهود المبذولة في الفترة الماضية.

وأشادت سلطنة عُمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم بما شهدته المباحثات من نقاشات وأفكار ومقترحات بنّاءة تسهم في الوصول إلى الحل الشامل والدائم، وبما يلبّي تطلعات كافة أبناء الشعب اليمني الشقيق.