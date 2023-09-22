العالم اليوم - تنظيم "مؤتمر دولي" لإعادة إعمار مدينة درنة الليبية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 سبتمبر 2023 05:17 مساءً - أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، الجمعة، أنها ستنظم في العاشر من أكتوبر المقبل "مؤتمرا دوليا" في مدينة درنة التي دمرتها فيضانات فتاكة، بهدف إعادة إعمارها.

وقالت الحكومة، في بيان: "تدعو الحكومة الليبية المجتمع الدولي إلى المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الذي تسعى لتنظيمه يوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر في مدينة درنة وذلك لتقديم الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار المدينة".

وأوقعت العاصفة دانيال والفيضانات التي تبعتها، ليل 10-11 سبتمبر، أكثر من 3300 قتيل، وفقا للسلطات، كما خلفت خسائر مادية جسيمة.

المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، كشف أن العاصفة دانيال دمرت شبكة الطرق وحطّمت الجسور التي تربط شرق المدينة بغربها، ونحو 70 في المئة من البنية التحتية.

يأتي ذلك فيما تستمر عمليات الإغاثة والمساعدات وانتشال الجثث للأسبوع الثاني في درنة، بمشاركة نحو 10 آلاف عسكري.

ونزح أكثر من 43 ألف شخص، حسب الأمم المتحدة، إثر الفيضانات الهائلة التي اجتاحت شرق ليبيا، ولا سيما مدينة درنة.